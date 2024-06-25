Вторник, 25 июня, 2024

В Рязани расширят производство в Карцево и выделят землю многодетным семьям

Автор: 7info

Опубликовано

Депутаты Рязанской городской Думы обсудили на заседании комитета по градостроительству изменения в Генеральный план Рязани. Ключевые корректировки касаются районов Карцево и Мордасово.

В районе поселка Карцево планируется расширить действующее производство и построить станцию техобслуживания для грузового транспорта. Для реализации проекта потребуется изменить функциональное зонирование территории и внести коррективы в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Публичные слушания по этому вопросу прошли 7 мая.

Около 3 гектаров земли в районе Качево и Мордасово планируется перевести в зону жилой застройки индивидуальными домами. Участки будут предоставлены многодетным семьям. Необходимые изменения были внесены в Генеральный план в ноябре 2023 года, а проект корректировки ПЗЗ уже прошёл публичные слушания.

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