В Рязани расширят производство в Карцево и выделят землю многодетным семьям

Депутаты Рязанской городской Думы обсудили на заседании комитета по градостроительству изменения в Генеральный план Рязани. Ключевые корректировки касаются районов Карцево и Мордасово.

В районе поселка Карцево планируется расширить действующее производство и построить станцию техобслуживания для грузового транспорта. Для реализации проекта потребуется изменить функциональное зонирование территории и внести коррективы в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Публичные слушания по этому вопросу прошли 7 мая.

Около 3 гектаров земли в районе Качево и Мордасово планируется перевести в зону жилой застройки индивидуальными домами. Участки будут предоставлены многодетным семьям. Необходимые изменения были внесены в Генеральный план в ноябре 2023 года, а проект корректировки ПЗЗ уже прошёл публичные слушания.