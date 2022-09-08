В Рязани раскрыта кража электросамоката

В Рязани полицейские раскрыли кражу электросамоката. Похитителем оказался житель соседнего дома. Подробности рассказали в Управлении МВД по Рязанской области.

Сотрудники ОМВД по Советскому району Рязани задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в краже электросамоката с улицы Кальной. Похищенное изъяли.

В правоохранительные органы обратился 23-летний рязанец и рассказал, что от магазина рядом с его домом пропал его электросамокат. Мужчина на пару минут оставил его там без противоугонных приспособлений, и, видимо, кто-то этим воспользовался.

Оперативники уголовного розыска с описанием импортного электросамоката опросили местных жителей и выяснили, что хозяин часто катается по окрестностям и оставляет электросамокат возле магазина.

Выяснилось, что один из жителей соседнего дома говорил знакомым о том, что электросамокат ему очень нравится. В день пропажи этого мужчину видели на похожем средстве индивидуальной мобильности.

Жители микрорайона помогли сотрудникам полиции установить личность подозреваемого и разыскать его. В квартире злоумышленника нашли похищенный электросамокат. 29-летний похититель не стал отпираться. Его задержали, похищенное изъяли.

По предварительным данным, злоумышленник не раз видел электросамокат, на котором катался житель соседнего дома, и замечал, что самокат часто остаётся без присмотра возле магазина. Однажды похититель забрал его и решил подождать до следующего тёплого сезона. Однако планы похитителя сорвали полицейские.

Уголовное дело в отношении рязанца возбуждено по статье о краже.