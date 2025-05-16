В Рязани раскрыли аферу с «Пушкинскими картами»: в ней был задействован завотделом местного музея

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УМВД по Рязанской области и ГУ МВД по Новосибирской области при поддержке региональных управлений ФСБ России пресекли мошенническую схему с использованием «Пушкинских карт». Общая сумма ущерба бюджету превысила 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как уточнила Волк, злоумышленники в Рязани и Новосибирске действовали по схожим схемам. Они регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ», размещали анонсы несуществующих мероприятий, а затем присваивали деньги, списанные с «Пушкинских карт» за якобы проданные билеты.

В Рязани, по информации полицейских, бывший завотделом местного музея организовал фиктивную продажу билетов, которые затем «гасились» при входе в учреждение. Для вывода средств он привлёк родственников и знакомых, оформив их как ИП и заключив с ними поддельные договоры. Таким образом было похищено свыше 10 миллионов рублей с апреля 2023 по май 2024 года.

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В Новосибирске, как сообщила Ирина Волк, трое подозреваемых в 2022 году продавали билеты на несуществующие экскурсии по 4 тысячи рублей каждая, похитив более 22,5 млн рублей.

В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, банковские карты, электронные устройства и другие доказательства. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.