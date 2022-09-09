В Рязани работает зал онлайн-наблюдения за выборами на участках

В Рязани в дни голосования на выборах будет работать зал онлайн-видеонаблюдения за голосованием на участках. К трансляции, которая круглосуточно ведется в режиме реального времени, подключены 170 избирательных участка и 32 территориальных избирательных комиссии. На остальных участках видеонаблюдение будет осуществляться в формате видеофиксации, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Рязанской области.

Видеостена, на которую поступают изображения с участков, создана на базе Центра общественного наблюдения за выборами в библиотеке имени Горького. Как сообщила руководитель общественного штаба Наталья Гришина, прийти туда и посмотреть, как проходит голосование в регионе, может любой желающий – представители политических партий, журналисты, общественники, жители области.

Онлайн-трансляция голосования – одна из составляющих открытых, легитимных выборов. Если у наблюдателей в зале возникнут вопросы по ситуации на каком-либо участке, запись можно будет отмотать назад и на увеличенном изображении еще раз просмотреть нужный момент.

Наталья Гришина отметила, что видеозал для наблюдателей создан специально на первом этаже областной библиотеки, чтобы посетить его было удобно всем, в том числе маломобильным людям. Для удобства также работает гардероб, буфет и санитарные комнаты.

Напомним 9, 10 и 11 сентября в Рязанской области проходят выборы губернатора, глав и депутатов органов местного самоуправления. Прийти проголосовать можно в любой из этих дней. При себе нужно иметь паспорт. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:0