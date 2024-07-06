В Рязани рабочего убила бетонная плита козырька подъезда

В Рязани региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, предприниматель дал указание потерпевшему, которого наняли для ремонтных работ, срезать бетонный козырёк здания на улице Халтурина в Рязани. При этом потерпевшему не разъяснили правила техники безопасности, не выдали специальную одежду. Во время выполнения работ на него упала бетонная плита. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.