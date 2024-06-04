Вторник, 4 июня, 2024

В Рязани проводят рейд «Тонировка»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В Рязани 4 июня проводят рейд «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Полицейские выявляют транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за это нарушение владелец транспортного средства несет административную ответственность. Ему придется уплатить штраф в 500 рублей. А если водитель откажется выполнять требования сотрудников полицию, ему грозит наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

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