В Рязани проводят проверку после отравления семьи угарным газом

Московский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку после отравления семьи угарным газом в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.
В субботу, 11 декабря, в доме № 16 по улице Новикова-Прибоя Рязани отравились угарным газом 34-летняя женщина, четверо её детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
Следователи проверят работу должностных лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома. По факту проверки примут процессуальное решение.