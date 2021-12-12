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Воскресенье, 12 декабря, 2021
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В Рязани проводят проверку после отравления семьи угарным газом

7info

Московский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку после отравления семьи угарным газом в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

В субботу, 11 декабря, в доме № 16 по улице Новикова-Прибоя Рязани отравились угарным газом 34-летняя женщина, четверо её детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

— Потерпевшим оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время они находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщает Следственный комитет.

Следователи проверят работу должностных лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома. По факту проверки примут процессуальное решение.

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