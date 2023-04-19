В Рязани проводят противопожарную опашку

Дирекция благоустройства начала проводить противопожарную опашку в посёлках и микрорайонах Рязани вблизи от лесов. Необходимость в этом появилась с наступлением тёплой погоды и повышением опасности возникновения лесных пожаров.

Противопожарные полосы не дают распространяться природным пожарам, снижают вероятность перехода огня на населённые пункты, объекты экономики и социальной инфраструктуры.

Техника работает каждый день. Опашку уже провели в Солотче – вдоль дорог, по периметру детских оздоровительных лагерей и в междурядьях лесных насаждений, у населенных пунктов. Вокруг посёлков Карцево, Мордасово, Качево, Мирный, Храпово и Божатково, а также микрорайоне Никуличи создают защитные полосы.

В скором времени опахают посёлки Дягилево, Соколовка, микрорайоны Недостоево, Семчино и Борки. Общая площадь работ составит около 20 километров.

Городские спасатели напоминают рязанцам о правилах пожарной безопасности, в том числе запрете на неконтролируемый пал сухой травы, разведение костров, сжигание мусора, листвы и отходов производств.

Запрещается также разводить огонь в городских лесах, парках, скверах и местах массового отдыха с использованием любого оборудования.

Отметим: по данным на 19 апреля, Рязанская область занимает второе место в ЦФО по количеству и площади лесных пожаров.