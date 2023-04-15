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Суббота, 15 апреля, 2023
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В Рязани проводят индивидуальные встречи с родителями учеников 9-х классов школы № 75

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Фото: администрация Рязани

На базе школы № 75 продолжаются индивидуальные консультации с родителями учеников 9-х классов по вопросам перевода детей на обучение в ближайшие школы. На встречах обсуждается перевод детей с учетом выбранного профиля довузовской подготовки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Представители управления образования и директора школ № 72 и 63 рассказали об особенностях организации образовательного процесса в учреждениях. Как отметила и. о. начальника управления образования Наталья Смирнова, «каждая ситуация индивидуальна, и для каждой семьи будут искать свой путь».

В школах работает сильный педагогический состав, который окажет полное сопровождение в вопросах адаптации детей.

«Но мы идем дальше — наша задача сейчас помочь детям и родителям правильно определить свой будущий профессиональный путь и правильно выбрать профиль обучения. Также подтверждаем готовность при коллективном решении родителей организовать переход в ближайшие школы целыми классами», — подчеркнула она.

В управлении образования отметили, что для детей и родителей запланированы встречи и знакомство с коллективом и активом школ № 72 и 63.

Следующие индивидуальные встречи с заинтересованными лицами пройдут с 17 по 19 апреля.

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