В этом году в Рязани проводится масштабный ремонт теплотрасс. Сети не ремонтировались более 30 лет, трубы сильно изношены, назрела необходимость их замены.

Глава администрации города Рязани Виталий Артёмов встретился с подрядными организациями, осуществляющими работы. Один из самых важных участков – теплотрасса на Первомайском проспекте и ул. Соборной.

В районе Первомайского проспекта идёт монтаж новой теплотрассы. С подрядной организацией обсудили вопросы увеличения темпов ремонта и количества бригад на объекте. Разные виды работ подрядчик будет выполнять параллельно, чтобы успеть закончить их в срок. Ремонт ведется круглосуточно, график работ в ночное время также оптимизирован.

«Завершается капитальный ремонт теплотрассы на ул. Гагарина. Коммуникации поменяли. Подрядчик приступает к благоустройству территории и восстановлению асфальтового покрытия», – сообщил на своих страницах в социальных сетях Виталий Артёмов.

На ул. Урицкого идут земляные работы, подрядчик вывозит песок, проводит подготовку к демонтажу старой теплотрассы

Работы ведутся в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».