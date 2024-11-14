В Рязани проводится доследственная проверка по факту нападения на журналистку НТВ

В эфире телеканала НТВ вышел сюжет, в котором хирург клиники «Семейная» напал на журналистку Дарину Райт. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, корреспондентка задала вопросы хирургу о смерти его пациентки. Мужчина отвечать на них отказался. Он вышел из кабинета, журналистка пошла за ним, после чего агрессивный мужчина грубо толкнул девушку. Она упала и, по ее словам, сильно ударилась коленом. Ей пришлось вызывать скорую помощь.

По факту нападения на журналистку теперь в Рязани проводится доследственная проверка. Пресс-служба регионального СУ СКР также отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по факту смерти пациентки в клинике.