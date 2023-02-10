В Рязани проверили работу пяти маршрутов общественного транспорта

В пятницу, 10 февраля, на остановках Княжье Поле, Семчино, Недостоево сотрудники управления транспорта администрации Рязани совместно с инспекторами Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора провели мониторинг работы городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Чиновники проверили наличие в транспортных средствах электронных табло, речевых информаторов, договоров на страхование пассажиров. Также проверяющие обратили внимание на техническое состояние транспорта.

Нарушения выявлены на маршруте № 30М3, на остальных маршрутах — 75М5, 90М2, 58М2, 46М2 — порядок.

Администрация Рязани обещает продолжить проверки.