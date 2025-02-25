В Рязани провели тренировочную эвакуацию на случай половодья

В Борках провели тренировочную эвакуацию на случай весеннего половодья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Участники учений полностью отработали этапы эвакуации. Сначала пришла информация о происшествии, затем последовало оповещение всех жителей об угрозе. Провели мониторинг обстановки, оказали помощь условно пострадавшим. Потом провели аварийно-спасательные работы.

Тренировочные мероприятия завершились эвакуацией участников в пункт временного размещения, который развернули на базе МАУК «Дворец культуры «Приокский». Помещение укомплектовали оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости в случае ЧС.

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По информации МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», в тренировке приняли участие 54 человека личного состава и 10 единиц техники.