В Рязани провели «Свою игру» для подростков из ЛНР и ДНР

17 марта Рязанская областная детская библиотека и Клуб правоведов организовали «Свою игру» для подростков из ЛНР и ДНР.

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Мероприятие состоялось в программе работы клуба, действующего в библиотеке под эгидой детского омбудсмена Рязанской области Анжелики Евдокимовой.

Дети познакомились с библиотекой, после чего приступили к игре, разделившись на 4 команды. В их составе были и школьники из Рязани – участники Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Рязанской области.

В игре участники отвечали на вопросы из рубрик «Литература», «Открытия и изобретения», «Правовое поле», «Космос», «Безопасный интернет», «Путешествия».

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Обсуждая вопросы и ответы, они затронули историю развития науки, географию и достопримечательности России, вспомнили, о лукоморье и интернет-троллях.

Интересными были вопросы в рубрике «Правовое поле»: категории прав и обязанностей, конкретные права ребенка разбирались на примере известных сказочных сюжетов. В рубрике «Литература» немало внимания уделили поэзии Сергея Есенина. Интересным был финальный вопрос, посвященный древнегреческой богине правосудия Фемиде.

Азарт в игре, где 4 команды показывали свою эрудицию, сделал встречу действительно динамичной и увлекательной. Победила в итоге дружба. Все участники получили сладкие призы. Гостям города вручили полезный путеводитель по Рязани, а также сборник стихов Сергея Есенина и познавательное издание о Константине Циолковском.