В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной

В сквере на Соборной уложили гранитную плитку с противоскользящей поверхностью, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

В сквере смонтировали новое освещение, поставили лавочки, урны. Сделаны детские площадки, смонтирован комплекс свето-динамических фонтанов. Также рабочие отремонтировали ограждение.

Деньги на реконструкцию выделил федеральный бюджет. 250 млн рублей Рязань получила после поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам встречи с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.