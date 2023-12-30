Суббота, 30 декабря, 2023
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В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной

7info
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В сквере на Соборной уложили гранитную плитку с противоскользящей поверхностью, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

В сквере смонтировали новое освещение, поставили лавочки, урны. Сделаны детские площадки, смонтирован комплекс свето-динамических фонтанов. Также рабочие отремонтировали ограждение.

Деньги на реконструкцию выделил федеральный бюджет. 250 млн рублей Рязань получила после поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам встречи с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.

В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной
В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной
В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной
В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной
В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной
В Рязани провели реконструкцию сквера на Соборной

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