Транспорт и дороги

В Рязани проведут капитальный ремонт семи улиц

Анастасия Мериакри

В Рязани подготовлены документы для капитального ремонта семи улиц. Об этом сообщил глава городской администрации Виталий Артёмов на своих страницах в социальных сетях.

На данный момент разработана конкурсная документация в рамках договоров на два года за счет субсидий из регионального бюджета. В перечень входят дорога к «Сосновому бору», расширение проезжей части под путепроводом на улице Вокзальной, площадь Мичурина, улица Корнилова, улица Стройкова, улица Лесная и три участка Восточного промузла.

«Планируем в течение недели разместить документы для определения подрядчиков по каждому объекту. Хочу выразить благодарность губернатору области Павлу Викторовичу и региональному министерству транспорта за поддержку», – заявил Виталий Артёмов.

По словам главы администрации Рязани, ремонт всех семи улиц планируется начать в этом году. Сдать работы подрядчик должен в 2026 году.

