В Рязани проведёт личный приём главный инспектор МВД России генерал-майор Золотов

Руководитель комиссии МВД России – главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Золотов Игорь Юрьевич проведет личный приём граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Рязанской области 15 марта 2025 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Приём граждан состоится в здании УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 106.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефонам:

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8 (4912) 29-96-80, 29-95-96 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.