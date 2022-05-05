В четверг, 5 мая, в Рязани простились с погибшим на Украине гвардии старшим лейтенантом Ильёй Ермаковым.
Илья Ермаков был командиром разведывательного взвода разведроты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка.
В траурном мероприятии приняли участи представители власти, командования ВДВ, общественных организаций, епархии, родные и близкие военнослужащего.
2 мая в Рязанской области простились с капитаном Станиславом Стениным, 22 апреля — с гвардии сержантом Илдаром Шакировым, 21 апреля — с капитаном запаса Евгением Штондой, 6 апреля — с десантником Сергеем Багаутдиновым, 3 апреля — со старшим сержантом Алексеем Сульдиным и матросом Егором Боровым, 1 апреля — с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, 30 марта — с офицером-десантником Леонидом Ризатдиновым, 24 марта — с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, 23 марта — с двумя погибшими на Украине военными, 22 марта — с четырьмя, 20 марта — с офицером Семёном Суховским.