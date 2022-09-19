Понедельник, 19 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани простились с погибшим на Донбассе подполковником ВДВ

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Фото из Телеграм канала Рыбное Онлайн. 18+

В Рязани простились с героически погибшим в ходе специальной военной операции на Украине гвардии подполковником Павлом Кривовым, командиром воздушно-десантного батальона в/ч 41450, – пишет издательство «Пресса».

В траурных мероприятиях с соблюдением всех воинских почестей участвовали представители областного правительства, мэрии Рязани, рязанского военного гарнизона, Рязанской епархии, командования ВДВ, общественных организаций, а также ветераны, близкие и родные подполковника.

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего.

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