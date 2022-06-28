В Рязани простились с героически погибшим на Донбассе ефрейтором Алексеем Кошелевым

Во вторник, 28 июня, в Рязани прошла церемония прощания с героически погибшим на Донбассе ефрейтором Алексеем Кошелевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Кошелев служил старшим наводчиком орудия пушечного артиллерийского дивизиона в/ч 41603. Дата его гибели на Украине не уточняется.

В траурных мероприятиях, прошедших с соблюдением воинских почестей, принимали участие представители правительства региона, мэрии Рязани, Рязанского гарнизона, родные и близкие воина.

Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.