23.9 C
Рязань
Вторник, 28 июня, 2022

В Рязани простились с героически погибшим на Донбассе ефрейтором Алексеем Кошелевым

spot_img
7info

В Рязани простились с героически погибшим на Донбассе ефрейтором Алексеем Кошелевым

Во вторник, 28 июня, в Рязани прошла церемония прощания с героически погибшим на Донбассе ефрейтором Алексеем Кошелевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Кошелев служил старшим наводчиком орудия пушечного артиллерийского дивизиона в/ч 41603. Дата его гибели на Украине не уточняется.

В траурных мероприятиях, прошедших с соблюдением воинских почестей, принимали участие представители правительства региона, мэрии Рязани, Рязанского гарнизона, родные и близкие воина.

Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7