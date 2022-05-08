В Рязани простились с двумя погибшими на Украине военными

В воскресенье, 8 мая, в Рязанской области простились с погибшими на Украине гвардии рядовым Анатолием Прозоровым и гвардии сержантом Максимом Морозовым.

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Анатолий Прозоров служил стрелком 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Максим Морозов — командиром отделения инженерно-саперной роты.

Траурные мероприятия прошли в посёлке Александро-Невский и в Рязани.

5 мая в Рязанской области простились с гвардии старшим лейтенантом Ильёй Ермаковым, 2 мая — с капитаном Станиславом Стениным, 22 апреля — с гвардии сержантом Илдаром Шакировым, 21 апреля — с капитаном запаса Евгением Штондой, 6 апреля — с десантником Сергеем Багаутдиновым, 3 апреля — со старшим сержантом Алексеем Сульдиным и матросом Егором Боровым, 1 апреля — с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, 30 марта — с офицером-десантником Леонидом Ризатдиновым, 24 марта — с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, 23 марта — с двумя погибшими на Украине военными, 22 марта — с четырьмя, 20 марта — с офицером Семёном Суховским.