В Рязани прошло заседание совета по вопросам внедрения системы долговременного ухода

Состоялось итоговое в 2023 году заседание Совета по вопросам реализации пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу на территории Рязанской области». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография»

Заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский напомнил, что регион одним из первых в стране в 2018 году приступил к поэтапной реализации проекта. В этом году он вошел в число 5 пилотных субъектов, в которых увеличено количество пожилых людей и инвалидов, охваченных долговременным уходом. В настоящее время их число превысило 4,5 тыс. человек.

В ходе заседания было отмечено, что выстроена эффективная система межведомственного взаимодействия. Совместно с министерством здравоохранения региона усилена работа по выявлению граждан, нуждающихся в долговременном уходе, применяется индивидуальный подход к каждому участнику СДУ. Создан региональный координационный центр и 20 территориальных. Расширены пакет социальных услуг и перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются на территории каждого муниципалитета.

В 2023 году рязанцы, в том числе родственники пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, получили возможность освоить новую профессию «Помощник по уходу» и официально трудоустроиться. Программа подготовки разработана совместно с Рязанским медицинским университетом имени академика И.П. Павлова. По словам Андрея Кричинского, она получила высокую оценку на федеральном уровне и тиражируется в других регионах. С 1 сентября 2023 года все субъекты Российской Федерации вступили в проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.

Речь так же шла о реализации проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань», который был инициирован губернатором и запущен летом 2023 года. Программа направлена на увеличение продолжительности жизни граждан и вовлечение жителей в возрасте 50+ в занятия творчеством, физической культурой, а также получение новых навыков компьютерной и финансовой грамотности.

В 2024 году реализация пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода продолжится. На заседании был одобрен план работы совета на следующий год.