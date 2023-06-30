Пятница, 30 июня, 2023
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В Рязани прошло заседание регионального отделения Императорского православного палестинского общества

7info7

29 июня члены Рязанского отделения Императорского православного палестинского общества провели заседание, которое возглавили председатель Общества Сергей Степашин и председатель регионального отделения митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Об этом сообщает сайт рязанской Епархии. Региональное объедение существует уже почти два года. За это время его члены провели большую просветительскую работу, дав рязанцам возможность больше узнать о Святой земле, истории и значении евангельских мест, археологических изысканиях в Палестине.

Сейчас, по словам Епархии, в силу очевидных причин поездки на Святую Землю нашим согражданам практически недоступны, и поэтому работа Общества в России становится еще более актуальной. 

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