В Рязани прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию Конституции РФ

Во вторник, 12 декабря, в Рязани состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции РФ.

На мероприятии присутствовали руководители региональных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов государственной власти, представители Рязанской областной Думы, администрации Рязани и городской Думы, правоохранительных органов, общественных организаций, предприятий и организаций.

Собравшихся приветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. В своей речи глава региона отметил, что Конституция – это сохранность суверенитета страны, повышение эффективности власти, гарантии на дальнейшее развитие и процветание Отечества:

Президент всегда подчеркивает: граждане – безусловный приоритет государства. В Конституции России это отражено в полной мере. Социальным гарантиям людей уделено первостепенное значение, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Неравнодушным к судьбе родины рязанцам губернатор вручил государственные и региональные награды. Свидетельства о присвоении звания «Почетный гражданин Рязанской области» получили заместитель Председателя ЦИК РФ, член Рязанского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Николай Булаев и спортсмен-инструктор сборной команды по Паралимпийским видам спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России Мария Богачева. Посмертно такого почетного звания удостоены бывший глава администрации Шиловского района Василий Фомин и начальник отдела тушения лесных пожаров ГБУ РО «Пожлес» Роман Челюскин.

Вы внесли значимый вклад в то, чтобы Россия умножала свои достижения, становилась еще сильнее, а жизнь в ней – комфортнее, — отметил Малков.