В Рязани прошло торжественное мероприятие в честь Дня пожарной охраны

28 апреля, в преддверии Дня пожарной охраны, в Рязани состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Алексей Жуков, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, представители администрации города Рязани, Рязанской областной Думы, а также личный состав, ветераны и гости праздника. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о коллегах, погибших при исполнении служебного долга. Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя спасения людей бессмертен и увековечен не только в памятниках, но и в памяти живущих.

«Верные своему долгу, в самых сложных ситуациях, вы действуете профессионально и мужественно. Ежедневно вы находитесь в борьбе с огненной стихией, — отметил Алексей Жуков. — Навсегда в наших сердцах — боевые товарищи, те, кто ценой своей жизни спасли других. Величина их подвига неизмерима».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудники Главного управления были награждены Знаком губернатора, медалями МЧС России, почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Были вручены очередные специальные звания. Благодарственными письмами Главного управления были награждены представители организаций, работающих в области безопасности и добровольцы. В честь праздника рязанскому пожарно-спасательному гарнизону были переданы две новые автоцистерны.

«Для меня большая честь работать с вами в одной команде. Я желаю вам спокойных, тихих смен. Пусть огонь будет только в сердце и только от любви», — поздравила сотрудников ведомства Анна Рослякова.