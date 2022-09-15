В Рязани прошло торжественное мероприятие, посвященное дню образования подразделений по вопросам миграции в системе МВД России

11 сентября отмечался профессиональный праздник подразделений по вопросам миграции в системе МВД России.

Сегодня в УМВД России по Рязанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 303-ей годовщине со дня образования подразделений по вопросам миграции в системе МВД России.

На торжественном мероприятии сотрудников и ветеранов подразделений по вопросам миграции с профессиональным праздником поздравил заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев. Он поблагодарил всех присутствующих за профессионализм и самоотверженный труд по контролю, надзору и оказанию услуг в сфере миграции.

В настоящее время, на плечах сотрудников подразделений по вопросам миграции лежит огромная ответственность, продиктованная современными реалиями и условиями жизни общества.

В Рязанской области специалисты миграционной службы оказывают 17 видов государственных услуг. Они обеспечивают регистрацию и учет граждан Российской Федерации, иностранных граждан, прибывающих в нашу страну на заработки и постоянное место жительства, помогают выходцам из зарубежных стран принять гражданство Российской Федерации, осуществляют полномочия по контролю и надзору за соблюдением миграционного законодательства.

— Выражаю большую благодарность ветеранам, которые бережно хранят добрые традиции и передают свой бесценный опыт молодому поколению, — отметил Дмитрий Григорьев.

За достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, преданность выбранной профессии отличившимся сотрудникам Дмитрий Григорьев вручил почетные грамоты, благодарности и ценные подарки и пожелал крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного благополучия.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя Рязанской областной Думы генерал-майор полиции в отставке Николай Макариков, который подчеркнул особую роль службы по вопросам миграции в современных условиях, поблагодарил сотрудников за плодотворное взаимодействие с депутатским корпусом, оперативную помощь как нашим согражданам, так и прибывающим из-за рубежа, и наградил полицейских почетными грамотами и ценными подарками.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко тепло поздравил собравшихся с профессиональным праздником, пожелал удачи во всех начинаниях и вручил ценные подарки ветеранам службы.

К поздравительным словам присоединился начальник Управления по вопросам миграции УМВД подполковник полиции Максим Горожанов. Он отметил, что в последнее время объем работы в подразделениях миграции значительно увеличился, но, не смотря на возникающие трудности, сотрудники достойно справляются с большим объемом поступающих обращений. Максим Горожанов пожелал коллегам исполнения желаний, уюта в доме, семейного тепла и успехов в службе на благо нашей Родины.