В Рязани прошло праздничное богослужение в день памяти пророка Илии

2 августа Церковь совершает празднование в честь пророка Илии. В этот день в Успенском кафедральном соборе Рязани состоялось торжественное богослужение, которое возглавил епископ Волжский и Сернурский Феофан в сослужении епископа Сызранского и Шигонского Леонтия. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Для Рязани день памяти пророка Божия Илии — торжество особое. С 17 века одним из украшений кремля стал Ильинский храм. В том же столетии он был перенесен на нынешнее место — справа от входа в кремль, перед Глебовым мостом. Сейчас в здании располагается епархиальное управление, а на втором этаже действует домовый Ильинский храм.

В памятный день в самый большой собор Рязани пришли верующие, чтобы почтить память ветхозаветного пророка, который за свою ревность о Славе Божией был взят на Небо живым в огненной колеснице и, по преданию, будет Предтечей Второго Пришествия Христа на землю.

Присоединились к соборной молитве в Успенском соборе десантники, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова.

В день памяти пророка Илии «крылатая пехота», мужественные защитники Родины отмечают свой профессиональный праздник — День воздушно-десантных войск, в которых пророк Илия почитается небесным покровителем, укрепляющим веру, дарующим помощь в служении Отечеству, образцом сильного духа.