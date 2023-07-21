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В Рязани прошло первое заседание Общественного совета при комитете по информации и массовым коммуникациям

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В Рязани состоялось первое заседание Общественного совета при комитете по информации и массовым коммуникациям, сообщает сайт «Рязанских ведомостей». 

На заседании определялись темы, предложенные для обсуждения в следующем году. В частности – вопросы для предстоящих круглых столов с участием СМИ и территориальных федеральных органов по противодействию экстремизму, текущему взаимодействию с Роскомнадзором и Почтой России, передают «Ведомости». 

Сергей Кузнецов, директор телерадиокомпании «Край Рязанский», избранный председателем совета, предложил сделать темой одного из круглых столов «СМИ и избирательная кампания». По словам Сергея Кузнецова, правоприменительная практика и совместная работа в этой части и в соблюдении закона о СМИ должны стать предметом обсуждения в профессиональном сообществе.

Сергей Кузнецов отметил при этом, что в Рязанской области возникающие вопросы снимаются именно в процессе обсуждения. А в других регионах зачастую вопросы решаются в судах. Именно поэтому обсуждение правоприменительной практики постоянно меняющегося законодательства, по мнению председателя Общественного совета, должно продолжаться и на региональном уровне. 

Также, по словам председателя совета, ни один вопрос, с которым телерадиокомпания обращается в региональный Роскомнадзор, не остается без внимания, поэтому СМИ не надо бояться обратиться в ведомство с просьбой о помощи в разъяснении какой-либо ситуации. «Мне кажется, что Общественный совет может стать добрым помощником СМИ в этих отношениях», – отметил Сергей Кузнецов. 

Сообщается, что круглый стол с региональными средствами массовой информации состоится уже на следующей неделе.

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