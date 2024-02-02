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В Рязани прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

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2 февраля в библиотеке имени Горького прошло первое в 2024 году заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области. В нём приняли участие председатель Общественной палаты Рязанской области, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области Наталья Гришина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, директор юридического института РГУ имени С. А. Есенина, член Общественной палаты Рязанской области Любовь Ларина, первый заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости», член Общественной палаты Рязанской области Ирина Сизова, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова, представители общественных организаций, волонтёры, наблюдатели.

— Мы выходим на ответственный этап избирательной кампании. Выборы президента и избирательная кампания по выборам президента являются главнейшим политическим событием этого года. Мы это видим по активности среди СМИ, включенности избирательных комиссий, общественных некоммерческих организаций, политических партий, — отметила Наталья Гришина.

В настоящий момент принято постановление Рязанской области «О распределении избирательных участков», которым определяется расположении КОИБов (Комплексов обработки избирательных биллютеней) в регионе. В Рязани — 158 КОИБов, в Скопине — 6 КОИБов, в Касимове — 6 КОИБов, в Сасове — 6 КОИБов, 6 КОИБов в Рязанском районе.

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