В Рязани прошло открытие центра Гуманной Педагогики и выставки «Неограниченные»

На базе Центральной школы прошло открытие центра Гуманной Педагогики совместно с которым партнёры проекта «Единая страна — доступная среда», благотворительный фонд «Мамино сердце» и фонд поддержки инвалидов «Единая страна» открыли выставку «Неограниченные», с целью показать реализацию гуманной педагогики через призму искусства.

Мероприятие объеденило сотрудников дошкольных учреждений, администрацию и учителей школ и лицеев, представителей научной среды, вузов, представителей музеев, бизнеса, депутатов, а также отдельные семьи, придерживающиеся концепции воспитания детей через любовь и творчество.

Почетными гостями стали основатели регионального представительства гуманной педагогики, семья Ширяевых, директор Центральной школы Александр Ширяев и заместитель директора Любовь Ширяева; директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева; советник президента фонда поддержки инвалидов «Единая страна» Фёдор Смирнов; региональный председатель партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Елена Чудакова; президент Международного центра Гуманной Педагогики, доктор психологических наук, психолог, социолог, педагог, преподаватель и писатель Паата Амонашвили; представители 4 лицея.

С приветственным словом выступил директор Центральной школы Александр Ширяев и как он отметил, центр будет нести педагогические идеи в массы. Его речь продолжила заместитель директора, психолог и руководитель центра Любовь Ширяева:

Мы хотим, чтобы ценности гуманной педагогики, постулаты её процветали в обществе. Это наша цель и задача.

В честь официального открытия право торжественно перерезать ленту было предоставлено президенту центра Гуманной Педагогики Паате Амонашвили.

В ходе мероприятия учитель начальных классов, почётный педагог общего образования РФ, профессор гуманной педагогики Марина Абрамова провела для студентов и учителей мастер-класс «Гуманная педагогика: Мифы и реальность».

«Мамино сердце» является многолетним партнёром «Единой страны» и координирует реализацию данного проекта в регионе, одновременно с этим создавая благотворительные, волонтерские, научные проекты совместно с Центральной школой и Центром Гуманной Педагогики.

Открытие выставки и центра стало способом через призму искусства показать, что можно воспитать детей толирантными, научить их воспринимать этот мир через прекрасное, через любовь, что нет социальных границ между здоровыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, именно поэтому она носит название «Неограниченная».

Это пример демонстрации практической реализации педагогических и воспитатнльных технологий гуманной педагогики.

Как отметила директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева:

Это возможность для каждого из здесь присутствующих почувствовать как важен педагогический процесс, как важно воспитание через призму искусства. Как в одной среде могут совмещаться творчество, талант, счастье, успех, возможность реализовывать себя через то, что дано нам Богом: учителю дано Богом учить детей, а художнику держать кисть и творить этот мир на холсте.

Гости мероприятия приобрели картины, некоторые из них подарили школе, покупателем стал и Рязанский музей «Мудрость веков».

Выставка продлится неделю, организаторы приглашают всех желающих, понравившиеся работы можно приобрести.