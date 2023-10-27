В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»

— Студенческие годы — это то самое время, когда можно экспериментировать, самореализовываться и участвовать во всех активностях, какие только есть. Но, я думаю, вы не витаете в облаках и прекрасно понимаете: доказывать, что вы лучшие, вам придётся не только сейчас, но и в дальнейшей взрослой жизни, поэтому желаю вам не терять оптимизм, не терять интерес к жизни, не бояться реализовываться в новых для себя сферах», затем она вручила победителям дипломы и памятные призы.