Пятница, 27 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»

7info7


26 октября в рязанской библиотеке имени Горького прошло торжественное награждение финалистов и победителей регионального конкурса «Студент года – 2023».

С приветственным словом выступила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова:

— Студенческие годы — это то самое время, когда можно экспериментировать, самореализовываться и участвовать во всех активностях, какие только есть. Но, я думаю, вы не витаете в облаках и прекрасно понимаете: доказывать, что вы лучшие, вам придётся не только сейчас, но и в дальнейшей взрослой жизни, поэтому желаю вам не терять оптимизм, не терять интерес к жизни, не бояться реализовываться в новых для себя сферах», затем она вручила победителям дипломы и памятные призы.

В конкурсе были представлены индивидуальные и коллективные номинации для активистов высшего и среднего профессионального образования: «Общественник года»; «Творческая личность года»; «Спортсмен года»; «Интеллектуальный ресурс»; «Староста года», «Иностранный студент», «Интеллект года», «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года».

В заочном этапе конкурса приняли участие более 50 молодых людей, а финалистами конкурса стали 34 студента из рязанских вузов и сузов, среди которых РГУ имени С.А.Есенина, РязГМУ имени академика И.П.Павлова, РГАТУ имени П.А.Костычева.

Организаторами конкурса выступил комитет по делам молодежи Рязанской области совместно с Рязанской областной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», региональной командой Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»
В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»
В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»
В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»
В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах