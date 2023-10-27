В Рязани прошло награждение участников конкурса «Студент года – 2023»

26 октября в рязанской библиотеке имени Горького прошло торжественное награждение финалистов и победителей регионального конкурса «Студент года – 2023».
С приветственным словом выступила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова:
В конкурсе были представлены индивидуальные и коллективные номинации для активистов высшего и среднего профессионального образования: «Общественник года»; «Творческая личность года»; «Спортсмен года»; «Интеллектуальный ресурс»; «Староста года», «Иностранный студент», «Интеллект года», «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года».
В заочном этапе конкурса приняли участие более 50 молодых людей, а финалистами конкурса стали 34 студента из рязанских вузов и сузов, среди которых РГУ имени С.А.Есенина, РязГМУ имени академика И.П.Павлова, РГАТУ имени П.А.Костычева.
Организаторами конкурса выступил комитет по делам молодежи Рязанской области совместно с Рязанской областной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», региональной командой Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».