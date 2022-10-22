Суббота, 22 октября, 2022
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В Рязани прошло лично-командное первенство УМВД по легкоатлетическому кроссу

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В Солотче прошли соревнования первенства УМВД России по Рязанской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участниками бега на 3 тысячи метров стали 66 полицейских, представлявших 22 команды. Состязания проходили в дождь.

В общем зачёте победу одержали представители Отдельного батальона ППС. Второе место у батальона ДПС УМВД, бронза у сотрудников спецназа «Гром».

В личном зачёте тройка призёров выглядит так: Александр Именин, Владимир Сафронов, Станислав Комиссаренко.

В Рязани прошло лично-командное первенство УМВД по легкоатлетическому кроссу

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