В Рязани прошло лично-командное первенство УМВД по легкоатлетическому кроссу

В Солотче прошли соревнования первенства УМВД России по Рязанской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участниками бега на 3 тысячи метров стали 66 полицейских, представлявших 22 команды. Состязания проходили в дождь.

В общем зачёте победу одержали представители Отдельного батальона ППС. Второе место у батальона ДПС УМВД, бронза у сотрудников спецназа «Гром».

В личном зачёте тройка призёров выглядит так: Александр Именин, Владимир Сафронов, Станислав Комиссаренко.

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