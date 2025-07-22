В Рязани прошли учения по отражению киберугроз

В Рязанской области прошла командно-штабная тренировка по реагированию на киберугрозы. Учения организованы Научно-исследовательским институтом «Интеграл» по инициативе Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных». Об этом сообщили в региональном Минцифры.

В тренировке приняли участие сотрудники Центра информационных технологий Рязанской области (ЦИТ). Цель — проверить готовность региона к отражению компьютерных атак и отработать взаимодействие с федеральными структурами.

За один день специалисты ликвидировали три инцидента: попытку взлома регионального портала, массовую вредоносную рассылку и отказ сетевого оборудования, приведший к недоступности ресурса. Все сценарии были максимально приближены к реальным условиям, адаптированы под цифровую инфраструктуру органов власти региона.

Команда ЦИТа успешно справилась с задачами. Действия рязанских специалистов получили положительную оценку экспертов, все этапы тренировки пройдены в установленные сроки.