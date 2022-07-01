В Рязани прошли торжества по случаю 86-летию со дня образования ГАИ-ГИБДД

Сегодня, в преддверии Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в актовом зале Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Владимир Алай поздравил личный состав рязанской Госавтоинспекции, поблагодарив сотрудников за службу. На торжественной церемонии Владимир Алай вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам ведомственные награды: медали, благодарственные письма, почетные грамоты и ценные подарки.

Начальник регионального УМВД пожелал сотрудникам и руководству Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области дальнейших успехов, карьерного и профессионального роста, крепкого здоровья, сил и терпения, и, конечно же, всегда возвращаться со службы домой, где каждого из них ждут родные и близкие.

Врио начальника УГИБДД УМВД полковник полиции Владимир Вахтин также обратился к коллегам с особой благодарностью, пожелав им здоровья, надежного тыла, а также стремления с каждым днем совершенствовать свои личностные и профессиональные качества. В своем выступлении Владимир Вахтин отметил, что сотрудники Госавтоинспекции призваны не только выявлять и пресекать правонарушения и преступления, происходящие на дороге, но и воспитывать взаимную вежливость участников дорожного движения.

С поздравительным словом также выступил Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко, он пожелал сотрудникам ГАИ-ГИБДД семейного благополучия и профессионального роста, отметив их огромный труд в обеспечении безопасности граждан на дорогах региона.

К поздравлению руководства присоединился председатель совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Рязанской области Владимир Конкин. Он напомнил действующим сотрудникам полиции о необходимости заботы о ближнем: о своем коллеге и участнике дорожного движения. Также ветеран поделился воспоминаниями о службе, которой он отдал большую часть своей жизни.

На плацу перед Управлением ГИБДД была организована выставка ретро-транспорта, на котором в советское время инспекторы безопасности дорожного движения ежедневно несли свою службу. Среди экспонатов были не только автомобили, но и мототранспорт. Сегодня эти ретро-автомобили и мотоциклы проехали по центральным улицам Рязани, даря яркие эмоции гостям и жителям города.

В настоящее время перед Госавтоинспекцией поставлены новые задачи по совершенствованию профилактической, организационной и управленческой деятельности, воспитанию правового сознания участников дорожного движения.