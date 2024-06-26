Среда, 26 июня, 2024

В Рязани прошли соревнования по фиджитал-футболу

Автор: 7info

Опубликовано

В Центре уличного спорта «Под мостом» в Рязани состоялись соревнования по фиджитал-футболу в рамках летнего этапа Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Рязань стала одним из первых регионов, где проводятся такие матчи, сообщает пресс-служба гордумы.

Турнир посетила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она отметила, что это уникальное соревнование, которое сочетает в себе компьютерную игру и спортивную динамику.

«Сегодня мы проводим уникальные соревнования, которые сочетают в себе компьютерную игру и спортивную динамику. Это новое направление в жизни нашего города, которое открывает современные грани спортивной активности и привлечёт ещё больше рязанцев к занятиям физической культурой», — сказала Татьяна Панфилова.

Она пожелала участникам матча удачи и честного соперничества.

Матч состоял из двух этапов. На первом игроки сражались в интерактивном футболе, затем команды перемещались на реальное футбольное поле. Голы, забитые на обоих этапах, суммировались. Победителя определяли по сумме забитых мячей.

За победу в турнире боролись 4 команды.

В Рязани прошли соревнования по фиджитал-футболу

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