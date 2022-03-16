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Среда, 16 марта, 2022

В Рязани прошли публичные слушания по вопросу строительства школы в Олимпийском городке

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В Рязани прошли публичные слушания по вопросу строительства школы в Олимпийском городке

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15 марта состоялись публичные слушания по вопросу строительства школы в Олимпийском городке. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

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Участники слушаний заявили о необходимости возведения образовательного учреждения в этом микрорайоне и поддержали инициативу о внесении изменений в Генеральный план города, которые необходимы для строительства.

Приоритетом в развитии Олимпийского городка является комплексный подход. Там уже построили детский сад и благоустраивают дороги.

В Рязани прошли публичные слушания по вопросу строительства школы в Олимпийском городке

По словам  и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Елена Михайленко, площадь участка под школу около 2,6 га. Такая площадь позволит построить школу учреждение на 1100 мест.

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Работы по проектированию и строительству начнутся в текущем году.

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