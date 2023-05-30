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В Рязани прошли публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета города

7info

Состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рязани за 2022 год, сообщила пресс-служба гордумы.

Публичное обсуждение бюджета было организовано с участием депутатов Рязанской городской Думы, руководителей структурных подразделений администрации города Рязани, представителей общественных организаций. Ранее отчет был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов Рязанской городской Думы. Публичные слушания провела председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Галина Трушина.

По доходам бюджет исполнен в сумме 13 млрд. 68 млн. рублей, по расходам — 13 млрд. 505 млн. рублей. Дефицит составил 436 млн. рублей. В ходе исполнения бюджета города изменения в него вносились 6 раз. В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 4,6 млн. рублей или на 35,4%, расходы — на 4,9 млн. рублей или на 36,5%.

На реализацию 17 муниципальных и трех ведомственных программ направлено с учетом софинансирования из областного бюджета 18 млрд. 526 млн. рублей или 99,3% от общего объема расходов бюджета. Структура расходов бюджета города остается достаточно стабильной.

По-прежнему приоритетным является финансирование социальной сферы. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 11 млрд. 764 млн. рублей, или 63% от общего объема расходов бюджета города. С учетом софинансирования из областного бюджета 410,4 млн. рублей было выделено на строительство двух детских садов в районах Семчино и Кальное и завершение строительства пристройки к детскому саду № 136 и яслей на ул. Бугровка; 951,2 млн. рублей на строительство школ в районе Кальное и в районе ЖК «Олимпийский» на 1100 мест каждая; 108,4 млн. рублей на реконструкцию детской школы искусств № 5.

Финансирование строительства и реконструкции канализации (Западный коллектор) составило 454 млн. рублей, ремонта и капитального ремонта дорог областного центра — 1 620,3 млн. рублей; благоустройства дворовых территорий города и проездов к ним — 160,7 млн. рублей; благоустройства общественных территорий города Рязани — 338,4 млн. рублей.

Также прозвучала информация об исполнении предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта бюджета на 2022 год. Было отмечено, что всего поступило 130 предложений о включении отдельных расходов в бюджет 2022 года. По 18 позициям, озвученным в ходе слушаний, были предусмотрены ассигнования в бюджете 2022 года в размере 1 млрд.358 млн. рублей.

Отчет об исполнении бюджета будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

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