Вторник, 7 октября, 2025
13.1 C
Рязань
Культура и события

В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса»

Анастасия Мериакри

В Рязани прошла презентация драмы о спецоперации «Свинцовые небеса» (18+), созданной при поддержке Министерства культуры России. От имени Губернатора к участникам кинопросмотра обратился руководитель комитета Иван Семенов.

Кинопоказ организован региональным комитетом инвестиций и туризма при поддержке областных отделений Всероссийского движения «Бессмертный полк» и Поискового движения России. Его участниками стали порядка 150 человек – представители силовых структур, общественных и патриотических организаций, учащиеся кадетских классов рязанских школ и их преподаватели, а также члены команды кинопроекта под руководством режиссера-постановщика фильма Алисы Курганской.

В рамках презентации фильма была организована работа экспозиции, на которой представлены образцы оружия, использованные в ходе съемок фильма «Свинцовые небеса». Они проходили в разных регионах страны, в том числе в Касимовском округе Рязанской области.

От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал председатель областного комитета инвестиций и туризма Иван Семенов. Он выразил слова благодарности авторам патриотического кинопроекта.

«Ценность хороших фильмов – в мыслях, которые рождаются в ходе и по итогам просмотра. Пусть сегодня каждый из нас получит нужную пищу для размышлений», – подчеркнул Иван Семенов.

Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе. Режиссер подчеркнула, что ключевая идея проекта заключается в том, чтобы на примере киноистории показать, как абсолютно разные люди, связанные войной, способны оставаться верными Родине, сохранять достоинство и мужество, демонстрировать межнациональное и межконфессиональное единство народов России.

Сюжет киноленты «Свинцовые небеса» повествует о нескольких мирных жителях, взятых в плен ВСУ и запертых в православном храме. Этот объект ВСУ планируют использовать как ловушку для воинов российской армии, а мирных граждан – в качестве живого щита. Узнав об этом, герои разрабатывают собственный план противостояния, чтобы не допустить исполнения задуманного украинскими националистами.

В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса» Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе.
В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса» Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе.
В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса» Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Павел Малков отметил важность «зелёного вектора» для развития промышленности региона

Участники выездного совещания посетили высокоавтоматизированные производства теплоизоляции из каменной ваты и PIR.

Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани

В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.

Анализ проб семян дуба и каштана проводят специалисты в Рязанской области

В сентябре и октябре специалисты ЦЗЛ Рязанской области проводят заготовку таких пород, как дуб черешчатый, дуб красный, конский каштан обыкновенный и другие.

Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

Николай Мирзоян был ветераном боевых действий. Он родился 10 апреля 1956 года в азербайджанском городе Мингечаур.

Туман накроет Рязанскую область 8 октября

В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Саженцы сибирского кедра высадили в эко-парке «Здоровое долголетие»

На данный момент в парке высажено свыше 200 деревьев различных видов. Эта практика была признана одной из лучших в России

Карпатский колдун двадцать лет назад жутко описал будущее Украины: «эти земли напитаются мёртвым запахом»

Его пророческие слова предвещают распад Украины. Так она заплатит за совершённое предательство.

Полосу движения для маршруток уберут в районе ТД «Барс»

В Рязани изменится организация дорожного движения на участке в районе остановки общественного транспорта «ТД Барс».

В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

Грипп опасен своими осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты себя и близких.

В Рязани установили бюст руководителю обороны Севастополя в Крымской войне Владимиру Корнилову

На улице Нахимова, рядом со школой №57, установили бюст вице-адмирала Владимира Корнилова.

Жительница Московской области помогла зарубежным мошенникам обмануть рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

В ходе переписки с неизвестными она согласилась получать деньги от обманутых людей за определенный процент.

Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса.

ФСБ в Рязани пресекла канал незаконной миграции, организованный выходцами из Средней Азии

В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пассажир «Деу Нексия» погиб в ДТП в Клепиковском районе 

Госавтоинспекция прокомментировала трагическое ДТП в Клепиковском районе. 

Расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 8 октября 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 8 октября в связи с развитием инфраструктуры.