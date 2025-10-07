В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса»

В Рязани прошла презентация драмы о спецоперации «Свинцовые небеса» (18+), созданной при поддержке Министерства культуры России. От имени Губернатора к участникам кинопросмотра обратился руководитель комитета Иван Семенов.

Кинопоказ организован региональным комитетом инвестиций и туризма при поддержке областных отделений Всероссийского движения «Бессмертный полк» и Поискового движения России. Его участниками стали порядка 150 человек – представители силовых структур, общественных и патриотических организаций, учащиеся кадетских классов рязанских школ и их преподаватели, а также члены команды кинопроекта под руководством режиссера-постановщика фильма Алисы Курганской.

В рамках презентации фильма была организована работа экспозиции, на которой представлены образцы оружия, использованные в ходе съемок фильма «Свинцовые небеса». Они проходили в разных регионах страны, в том числе в Касимовском округе Рязанской области.

От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал председатель областного комитета инвестиций и туризма Иван Семенов. Он выразил слова благодарности авторам патриотического кинопроекта.

«Ценность хороших фильмов – в мыслях, которые рождаются в ходе и по итогам просмотра. Пусть сегодня каждый из нас получит нужную пищу для размышлений», – подчеркнул Иван Семенов.

Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе. Режиссер подчеркнула, что ключевая идея проекта заключается в том, чтобы на примере киноистории показать, как абсолютно разные люди, связанные войной, способны оставаться верными Родине, сохранять достоинство и мужество, демонстрировать межнациональное и межконфессиональное единство народов России.

Сюжет киноленты «Свинцовые небеса» повествует о нескольких мирных жителях, взятых в плен ВСУ и запертых в православном храме. Этот объект ВСУ планируют использовать как ловушку для воинов российской армии, а мирных граждан – в качестве живого щита. Узнав об этом, герои разрабатывают собственный план противостояния, чтобы не допустить исполнения задуманного украинскими националистами.