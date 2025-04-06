В Рязани прошла открытая тренировка по мотокроссу под руководством призера Всероссийских соревнований, участника международных, главного тренера «Рожок Мотопарк» Никиты Коткова. Мероприятие посвящено открытию соревновательного сезона 2025.

Тренировка прошла на песчаной трассе на базе ДОСААФ. В ней приняли участие более 20 рязанцев в возрасте от 12 лет класса 85сс до 450сс.

На мероприятии присутствовали ветеран мотокросса, председатель фонда ветеранов спорта Илья Крючков, представители организаторов Рязанского отделения ДОСААФ и «Рожок Мотопарк».

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