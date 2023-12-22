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В Рязани прошла Межнациональная ёлка

7info
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21 декабря Межнациональная Ассоциация «Мы разные, и мы вместе» совместно с Рязанской областной детской библиотеке провели Межнациональную ёлку, которая собрала детей и родителей разных национальностей Рязанской области. Об этом 7info сообщил организаторы.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Планета добрых друзей» РРОО «Межнациональная Ассоциация «Мы разные, и мы вместе»».

Дети окунулись в настоящую сказку. В зимнем лесу расследовали дело «О пропаже волшебной книги» вместе с Дракошей-Тошей и Снеговиком-Снежиным. На помощь детям пришли Кикимора и её сестрица Метелица, которые провели викторины и конкурсы, помогли детям найти волшебную книгу.

С Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой дети водили дружный новогодний хоровод и разгадывали загадки.

Каждый ребёнок получил от Деда Мороза сладкий подарок.

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