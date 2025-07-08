В Рязани прошла юбилейная выставка охотничьих собак

5 июля в Рязани состоялась 50-я областная выставка охотничьих собак. Мероприятие прошло на территории стадиона РГАТУ и собрало более 150 участников из разных регионов Центральной России.

Выставка стала одной из самых массовых за последние годы. На рингах были представлены легавые, лайки, норные и другие охотничьи породы. Владельцы собак прибыли из Рязанской, Московской, Белгородской, Курской, Тульской, Пензенской и Воронежской областей.

Животных оценивали квалифицированные эксперты-кинологи из Москвы, Тамбова и Рязани. Основное внимание судьи уделяли экстерьеру, повадкам и реакции собак в движении.

Многие зрители пришли на выставку впервые. Посетители с интересом наблюдали за рингами, делали фотографии, общались с заводчиками. По мнению участников, выставка прошла на высоком уровне.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют популяризации охотничьего собаководства и укреплению традиций. В дальнейшем планируется расширение географии участников и включение новых пород в экспозицию.