В Рязани прошла церемония возложения цветов к мемориалу павшим в локальных войнах

15 февраля на площади Маргелова прошла церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Памятная дата была установлена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. Именно в этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.

Перед началом церемонии военный оркестр исполнил гимн России. Сопроводили его оружейным салютом. Цветы участники церемонии возложили к Вечному огню мемориала павшим в локальных войнах от правительства Рязанской области, от администрации Рязани, областной и городской дум, силовых ведомств. Приняли участие в церемонии также военнослужащие, ветераны, студенты, школьники, представители общественных организаций.

В конце церемонии курсанты рязанского училища ВДВ прошли торжественным маршем перед мемориалом.