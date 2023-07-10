В Рязани прошёл всероссийский спортивный фестиваль «Семейная команда»

8 июля в рязанском Лесопарке прошел всероссийский спортивный фестиваль «Семейная команда». Его приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Фестивальная площадка разместилась в Лесопарке. С утра участники фестиваля посетили мастер-классы по спортивной скакалке, баскетболу, футболу, поиграли в волейбол, а ближе к полудню собрались на торжественное открытие. Посетителей поздравили Первый зампред Правительства Рязанской области Анна Рослякова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Татьяна Косачева.

В 12.00 стартовали семейные забеги на дистанциях 1 и 2 километра. После финиша организаторы определили победителей, призеров и провели церемонию награждения.