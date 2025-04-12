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Общество

В Рязани прошёл велопробег в честь Дня космонавтики

Алексей Самохин

В Рязани состоялся традиционный велопробег, приуроченный ко Дню космонавтики. Мероприятие собрало более 200 участников разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации города.

Старт велопарада был дан в Кремлёвском парке. Оттуда колонна велосипедистов направилась по городским улицам, финишировав на Мюнстерской площади. Участники проехали круг почёта у стадиона «Спартак».

Велозаезд стал официальным открытием летнего велосипедного сезона в Рязани. По завершении маршрута участников ожидали тематическая викторина, розыгрыш призов и подарки от организаторов и партнёров мероприятия.

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