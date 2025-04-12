В Рязани прошёл велопробег в честь Дня космонавтики

В Рязани состоялся традиционный велопробег, приуроченный ко Дню космонавтики. Мероприятие собрало более 200 участников разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации города.

Старт велопарада был дан в Кремлёвском парке. Оттуда колонна велосипедистов направилась по городским улицам, финишировав на Мюнстерской площади. Участники проехали круг почёта у стадиона «Спартак».

Велозаезд стал официальным открытием летнего велосипедного сезона в Рязани. По завершении маршрута участников ожидали тематическая викторина, розыгрыш призов и подарки от организаторов и партнёров мероприятия.