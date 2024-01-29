В Рязани прошёл творческий вечер поэтессы Татьяны Бочаровой

27 января в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани прошёл творческий вечер поэтессы, члена Союза писателей России Татьяны Бочаровой. Об этом сообщает страница учреждения культуры ВКонтакте.

Автор презентовала новую книгу «Царская невеста» — очередная поэма в стихах, в которой история Рязани, Касимова сплетены через судьбы невест царя Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Автор предложила прочитать на сцене вслух поэму своим друзьям — поэтам, актерам, журналистам. Марине Цветковой и Наталье Ведюшенко, Анастасии и Константину Паскаль, Ирине Нечаевой и своему сыну Анатолию Бочарову. И, конечно, солировала сама

В этот праздничный вечер прозвучало много песен и стихов, посвященных главной героине. Выступали поэты Нурислан Ибрагимов и Валерий Хлыстов, композиторы Александр Ермаков и Юрий Ананьев, Дмитрий Лунев.

В зале было много врачей, коллег брата, отца и самой Татьяны. Они — знаменитая династия рязанских медиков. Природная одаренность, а еще поэтическая натура дают Татьяне постоянный стимул и желание писать стихи. Каждый год читатели открывают для себя новую поэму Татьяны Бочаровой.

Три часа длился концерт, в котором рязанские артисты, поэты и музыканты признавались в любви своему городу. Очень сильно рязанцы любят родину, поэтому их творчество патриотично и талантливо.