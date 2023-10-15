В Рязани прошёл турнир по греко-римской борьбе на призы Героя России Олега Дуканова

14 октября в Рязани стартовал Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Героя России Олега Дуканова. Его участниками стали более 150 спортсменов до 16 лет из разных уголков страны: республики Мордовия, а также из Рязанской, Московской, Пензенской, Тамбовской, Ленинградской, Владимирской, Тульской областей.

Соревнования принял рязанский спортивный комплекс «Арена-Атрон».

Почётными гостями большого спортивного события стали генерал-лейтенант ФСБ РФ Олег Дуканов, начальник Управления ФСБ России по Рязанской области Алексей Пахолков, заместитель министра спорта Рязанской области Юрий Колдин, начальник Управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов, президент федерации спортивной борьбы Рязанской области, мастер спорта России международного класса по греко-римской борьбе Валерий Хабаров, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, генеральный директор ООО «Виктории» Алексей Родионов. Спонсорами турнира выступили учредитель ООО «Альфа транс» и ООО «АТЦ Московский» Андрей Бишутин, а также ООО «Анчар» Владимир Огородников.

На торжественном открытии борцов приветствовал Герой России Олег Дуканов. Он напомнил о высоких результатах в соревнованиях по греко-римской борьбе, которые традиционно показывают российские спортсмены, и пожелал юным борцам, которые приехали на соревнования, успехов:

— Стратегическое направление заключается в активизации развития юношеского и молодежного спорта. Вы — будущая надежда нашей борьбы, на вас лежит ответственность за сохранение и развитие великих традиций спортивной борьбы России, — отметил Олег Дуканов, обращаясь к спортсменам. — Желаю вам бескомпромиссной, честной, красивой, техничной борьбы. Пусть победит сильнейший!

С приветственным словом выступил заместитель министра спорта Рязанской области Юрий Колдин:

— Ежегодно мы проводим свыше 20 всероссийских турниров, но этот турнир занимает особое место в рейтинге спортивной борьбы. Для каждого спортсмена участие в нём — это большая честь!

Начальник Управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов в своей речи выразил слова благодарности идейному вдохновителю турнира Герою России Олегу Дуканову:

— Олег Михайлович — человек, который своим мужеством, героизмом показал всем, что является истинным примером для всех вас. Он — настоящий патриот своей Родины, — отметил Сосунов. — У нас очень хорошие традиции греко-римской борьбы, и всё благодаря нашим профессиональным тренерам. Уверен, что спортсменам в дни соревнований удастся проявить все свои лучшие технические и физические качества, показать яркую и захватывающую борьбу.

Хорошее настроение и позитивный настрой участникам соревнований, их тренерам и группам поддержки подарили юные артисты. Они исполнили патриотические песни. Ярким событием дня также стало выступление художественных гимнасток.

Состязания проходили уже во второй раз и стали традиционными. Зрители наблюдали множество интересных, захватывающих поединков. А в завершение победители и призёры получили памятные призы от компаний 000 Альфа Транс и ООО АТЦ Московский.