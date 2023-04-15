В Рязани прошёл третий общегородской субботник

В Рязани состоялся еще один субботник в рамках весеннего месячника благоустройства города, сообщила пресс-служба мэрии.

15 апреля сотрудники администрации, муниципальных предприятий, хозяйствующих субъектов, студенты и активные жители приняли участие в уборке, которая прошла по всему городу. В рамках третьего субботника была проведена санитарная очистка в различных местах города, включая ЦПКиО, сквер 50-летия Октября, Крымский сквер и Севастопольскую аллею.

Уборка также прошла на улице Новоселов, где вместе с зелеными зонами был убран мусор, сухие ветви и проведена комплексная уборка дорожной инфраструктуры.

Следующий общегородской субботник запланирован на 22 апреля.