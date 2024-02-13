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В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна

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13 февраля в Центре развития культуры прошёл тренинг «Развитие культуры клиентоцентричности по методологии сервис-дизайна». Прошли его слушатели в рамках четвёртого потока, это представители региональных учреждений культуры.

— Сервис-дизайн — это инструменты, методология, которые позволяют нам создавать услугу, продукт или сервис, ориентируясь на потребности нашего посетителя. Это позволяет пройти весь путь клиента и создать продукт, как хочется ему, а не нам. — рассказала специалист Центра развития культуры Рязанской области Галина Алексеева.

В начале тренинга с приветственным словом выступила заместитель министра культуры Рязанской области Наталья Стародубцева:

— Тема достаточно важная для нас. Я уверена, наши учреждения в принципе ориентированы на человека. Для нас это не ново, но перед нами всегда стоят какие-то новые задачи. Сегодня мы собрались с вами поговорить о проекте «Государство для людей». Его смысл заключается в том, что мы должны улучшать качество жизни для человека и создавать комфортные условия для посетителей.

Развитие культуры клиентоцентричности по методологии сервис-дизайна — это работа непосредственно с людьми, анализ их интересов и пожеланий. Во время тренинга участники поэтапно смогли создать демо-версию программы, начиная от анализа, синтеза, заканчивая генерацией идей.

Цель данного проекта — к 2030 году все государственные учреждения обучить сервис-дизайну.

В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна
В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна
В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна
В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна
В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна
В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна

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