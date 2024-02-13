В Рязани прошёл тренинг по методологии сервис-дизайна

13 февраля в Центре развития культуры прошёл тренинг «Развитие культуры клиентоцентричности по методологии сервис-дизайна». Прошли его слушатели в рамках четвёртого потока, это представители региональных учреждений культуры.
В начале тренинга с приветственным словом выступила заместитель министра культуры Рязанской области Наталья Стародубцева:
Развитие культуры клиентоцентричности по методологии сервис-дизайна — это работа непосредственно с людьми, анализ их интересов и пожеланий. Во время тренинга участники поэтапно смогли создать демо-версию программы, начиная от анализа, синтеза, заканчивая генерацией идей.
Цель данного проекта — к 2030 году все государственные учреждения обучить сервис-дизайну.