В воскресенье, 19 марта, в Рязанском городском Дворце детского творчества прошёл традиционный турнир по спортивным танцам «Весенние ритмы — 2023».

Турнир организован танцевально-спортивным клубом «Солнечные ритмы» МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества».

В нём приняли участие танцоры в возрасте от 5 до 13 лет из 6 танцевально-спортивных клубов Федерации танцевального спорта Рязанской области. Наибольшее количество участников представили клубы «Пантера», «Грация», «Солнечные ритмы».

В первом отделении выступили начинающие танцоры. Для многих из них «Весенние ритмы-2023» стали первыми стартами. Участники исполнили 2-3 танца по программе «Массовый спорт». Во втором отделении более опытные спортсмены представили зрителям и судьям танцевальную программу, состоящую из 4-6 танцев: медленный вальс, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв.

Призерами и победителями в кубковых соревнованиях среди солистов и пар стали Гудкова Анастасия, Коробейникова Камилла, Кузнецова Анастасия, Лесовая Александра, Бычков Михаил — Маркина Анастасия, Демьянов Артем — Григорова Таисия, Карнаух Иван — Кожеурова Дарья, Никулушкин Лев — Полосухина Мелания, Савкин Егор — Мамошина Виктория.

Украшением открытия турнира стал красочный показательный номер в исполнении ансамбля бального танца «Солнечные ритмы».