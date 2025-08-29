В Рязани прошёл пятый музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Пятый музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз» прошёл 29 августа, в первый день празднования 930-летия Рязани. Много юмора, первоклассных шуток и песен приготовили для жителей и гостей города, которые оказались в этот вечер в уютном зале Областной Филармонии.

Своими выступлениями зрителей радовали команды из разных уголков России. Гостей фестиваля ожидало много сюрпризов: песня от членов жюри, настоящая свадьба на сцене, встреча с известными квнщиками — командой КВН «Уездный город», которая по приглашению администрации прибыла в Рязань специально, чтобы поздравить всех с праздником.

Уже в ближайшее время на сайте 7info выйдет большой репортаж с большим количеством фото, видео, шуток и, конечно же, с результатами «Поющего Косопуза». Следите за новостями!